MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranı 2024: MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2024 yılında Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sözleşmeli er alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan ve başvuru kılavuzu yayımlandı. Böylece 2024/2 dönemi askeri personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Kılavuza göre başvurular 13 Ekim'de sona erecek. Peki, MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte, 2024 MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranı ve şartları…
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MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları devam ediyor. İlana göre, MSB sözleşmeli er alımı son başvuru tarihi 13 Ekim olarak belirlendi., Adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak gerçekleştirecek. Peki MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, sınav ücreti ne kadar? İşte, 2024 MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuru ekranı, şartşarı ve sınav ücreti hakkında detaylar…
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MSB DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI YAPIYOR!
MSB Deniz Ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2024 Yılı 2024/2 Dönemi Sözleşmeli Er Temin Faaliyeti ilanı yayımlandı.
Milli Savunma Bakanlığının 2024 yılında Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temin faaliyeti ile ilgili hususlar ayrıntılı olarak Başvuru Kılavuzunda belirtildi.
Kılavuza göre, MSB Deniz ve Hava Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvuruları 13 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar devam edecek.
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MSB HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuruları, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştirilecek.
Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması ve sonrasında 14 Ekim 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar sınav ücretlerinin ödenmesini müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayıt altına alınacak.
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İşte başvuru adımları:
İlk önce e-Devlet üzerinden başvuru ekranına giriş yapın, sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurun.
Ardından tercih ekranında Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapın.
Tercih önceliğine göre tüm tercihlerı sıralayın. Sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edin.
Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edin.
Tercih yaparken; Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci ve ikinci tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtin ve sıralayın (en az iki tercih yapılması gerekmektedir).
Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılın.
Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp sınav günü yanınızda getirin.
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MSB HAVA VE DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemişseniz (01 Ocak 1999 tarihinden sonra doğanlar),
En az ortaöğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemişseniz (01 Ocak 1999 tarihi ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında doğanlar)
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SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücreti 100 (yüz) TL'dir. Sınav ücretinin en geç 15 Ekim 2024 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.
Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.
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Sınavlarda başarılı olan adaylar;
a. Başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, kontenjan miktarları ve idarenin ihtiyaçlarına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak.
b. Sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması, idarenin ihtiyaçları, sahip oldukları diploma, sertifika, milli sporcu belgesi, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. ilave belge ve yetenekler dikkate alınarak ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca (sınıf ve branş) sınıflandırılacak.
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