İşte başvuru adımları:

İlk önce e-Devlet üzerinden başvuru ekranına giriş yapın, sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek "Bilgilerim" kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri doldurun.

Ardından tercih ekranında Sözleşmeli Er Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapın.

Tercih önceliğine göre tüm tercihlerı sıralayın. Sıralama işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edin.

Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edin.

Tercih yaparken; Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci ve ikinci tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtin ve sıralayın (en az iki tercih yapılması gerekmektedir).

Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılın.

Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayıp sınav günü yanınızda getirin.

MSB SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ