MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları sorgulama 2025: MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi yayımlandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura çekimi 14 Ağustos 2025 tarihinde yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday belirlendi. Akabinde ise gözler asil ve yedek isim listelerine çevrildi. MSB kura çekimi sonuç ekranı başvuruda bulunan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Peki, MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir? İşte, 2025 MSB 3097 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı ve sürece ilişkin detaylar...
- 1
MSB işçi alımı kura çekimi 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura ile MSB bünyesinde çeşitli kadrolara yapılacak alımlar için açık iş gücü miktarının dört katı asil, dört katı yedek aday belirlendi. Birçok meslek grubu için yapılacak 3 bin 97 işçi alımı kura sonucuna göre adaylar sınava girmeye hak kazanacak. Bu sebeple kurada çıkan isimleri merak eden adaylar MSB açıklamalarına odaklandı. Peki, 2025 Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi yayımlandı mı, nereden bakılır? İşte tüm detaylar…
- 2
2025 MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 3.097 işçi alımı için başvurular, 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alındı. Yayımlanan ilana göre, açık iş pozisyonları için sınav icra edilecek. Sınava açık iş gücü miktarının dört katı oranında aday kabul edilecek.
Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi amacıyla MSB kura çekimi, 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirildi.
Ancak MSB kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kura sonuçları hakkında resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
- 3
MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
MSB kura sonuçları ve isim listesi henüz paylaşılmadı.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
Adaylar, isim listesini, personeltemin.msb.gov.tr üzerinden T.C kimlik numarası ile görüntüleyebilecek.
-
- 4
BELGE KONTROLÜ YAPILACAK
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecektir.
- 5
MSB İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Şoför, Ambalajcı, Malzeme Takip ve Dağıtım İşçisi, Saraç, Kaynak Teknisyeni, Oto Bakım-Onarımcısı, Oto Elektrikçisi, İş Makineleri Tamircisi, Otomotiv Kaportacısı, Tornacı, Tesviyeci, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Frezeci, Metal Yıkama Yağlama İşçisi, Optik Aletler İmalat İşçisi, Plastik Mamüller İmal İşçisi, Kompozit Ürün Üretim Elemanı, Terzi, Lastik Tamircisi, Polyester İmal İşçisi, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Elektrikçi, Aşçı, İnşaat Ustası, Marangoz gibi birçok meslek grubundan eleman alımı yapılacak.
- 6
MSB İŞÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
MSB işçi alımı sınav tarihi henüz belli olmadı.
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacak.
Sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak.
-
- 7
70 PUAN ALTI ALANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK
Sınavda tüm adaylar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacak. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecek.
Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.
Sınav sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacak.