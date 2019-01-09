İsmail YK’nın Avrupa’da yaşayan işadamı kuzeni Mr. Jade, iş hayatında imza attığı projelerin ardından en büyük hobisi müziğe yönelmiş ve “Welcome to Turkey” şarkısıyla müzik dünyasına iddialı gibi bir giriş yapmıştı. Mr. Jade, 2018 yazına damga vuran o şarkının ardından yeni bir single hazırladı. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait “Aşk Benim Neyime” adlı şarkıyı Niran Ünsal’la birlikte seslendirdi.







29 OCAK’TA ÇIKIYOR



“Aşk Benim Neyime” single’ı 29 Ocak’ta müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini alacak. Önümüzdeki günlerde Bolu-Abant’ta çekilecek klipte Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles rol aldı. Güzel yıldız, senaryo gereği mezara girerek oyunculuk kariyerinde bir ilki yaşadı.

Mr. Jade, yazın haraketli bir parçanın ardından slow bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.