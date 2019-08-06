On Numara 5 Ağustos çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 887. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı.

MPİ 5 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI: 04-05-06-08-11-15-19-20-29-30-32

35-37-51-52-53-57-59-62-72-73-77

10 bilen kişi sayısı : 4 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 84.427,55 TL 9 bilen kişi sayısı : 108 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.085,15 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.109 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 106,90 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.824 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,55 TL 6 bilen kişi sayısı : 125.175 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 171.904 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL

On numarayı kazanan 4 şanslı kişi, Ankara Mamak, İstanbul Faith, İstanbul Ataşehir, Tekirdağ Çorlu ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 84 bin liranın sahibi oldu. 9 bilen 108 kişi ise 2 bin lira almaya hak kazandı.

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

BİR ÖNCEKİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 29 TEMMUZ

03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 23 - 26 - 35 - 36 - 42 - 46 - 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 60 - 61 - 76

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ALTINDAĞ - BURSA / OSMANGAZİ - MERSİN / TARSUS - İSTANBUL / ÜMRANİYE - İZMİR / FOÇA

10 bilen kişi sayısı : 5

9 bilen kişi sayısı : 137

8 bilen kişi sayısı : 2.481

7 bilen kişi sayısı : 23.830

6 bilen kişi sayısı : 136.168

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 163.404

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 66.090,25 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.608,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL