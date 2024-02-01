Mozaik pasta tarifi, kolay mozaik piramit pasta nasıl yapılır?

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Mozaik pasta, çocuklar tarafından çok sevilen, yetişkinlerin de keyifle tükettiği bir hafif bir tatlıdır. Bisküvi bazlı bu tatlı, özel bir pişirme gerektirmeyen pratik yapısıyla dikkat çeker. Peki, evde nasıl kolay ve lezzetli bir mozaik pasta yapabiliriz? Ani gelen misafirlerinize, akşamları tatlı krizlerinize kolay ve basit bir tatlı alternatifi olan mozaik piramit pasta nasıl yapılır? İşte detaylar...

Mozaik Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

Mozaik pasta şüphesiz petibör bisküvinin en tatlı halidir. Hem yapımı kolay hem de lezzetli. Şimdi mozaik pasta tarifi için malzemeleri listeleyelim:

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

300 gram Petibör bisküvi

1 su bardağı ceviz veya fındık (İsteğe bağlı)

Mozaik Pasta Tarifi

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Mozaik pasta yapımında ilk adım tereyağını tavada eritmektir.

Büyük ve geniş bir kaba eritilmiş tereyağını, süt, şeker ve kakaoyu ilave ederek homojen bir hale gelinceye kadar karıştıralım.

Bu karşımın üzerine bisküvileri kırarak ekleyelim. Bu aşamada isterseniz karışıma ceviz ya da fındık ekleyebilirsiniz.

Ardından bisküvileri kırmamaya dikkat ederek düzgün bir şekilde karıştıralım.

Diğer bir aşama ise baton kek kalıbının içine streç film serip, üzerine karışımı dökelim.

Karışımı güzel bir şekilde kalıbın içerisine yayalım. Ve üzerini streç fim ile kaplayalım. Başka bir alternatif olarak buzdolabı poşetini ikiye kesip içerisine karışımı dökerek de aynı işlemi yapabilirsiniz.

Hazırladığımız mozaik pastayı birkaç saat buzlukta bekletelim.

Ardından dilimleyerek servis edebiliriz.

Mozaik Pasta Püf Noktası

Mozaik pasta yapılması kolay tatlılardan biridir. Mozaik pasta yapmanın püf noktaları şunları içerir:

Bisküvilerin Kırılması: Bisküvileri çok ince olmayacak şekilde kırın. Bu, pastanın dokusunu iyileştirir ve lezzet dengesini sağlar.

Karışımın Kıvamı: Karışımın kıvamı çok önemlidir. Çok sıvı olmamalı, aksi takdirde pasta şeklini almayabilir.

Karışımın Homojen Olması: Bisküvi ve kremayı iyice karıştırın, böylece her bisküvi parçası kremayla kaplansın.

Soğuma Süresi: Pastanın iyi soğuması önemlidir. Yeterince soğumamış pasta dilimlenirken dağılabilir.

Şekillendirme: Pastayı streç film kullanarak sıkıca sarın ve istediğiniz şekli verin.

Servis Öncesi Dinlendirme: Servis yapmadan önce pastayı bir süre oda sıcaklığında dinlendirin, böylece daha kolay dilimlenebilir.

Bu püf noktaları takip ederek, mozaik pasta yapımında daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Mozaik Piramit Pasta Tarifi

Mozaik pasta farklı versiyonları olan bir tariftir. Şimdi mozaik piramit pasta için malzemeleri listeyelim:

1 su bardağı süt

2 paket pötibör bisküvi

5 yemek kaşığı şeker

100 gr. eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı ceviz içi

Portakal kabuğu rendesi (aroma için isteğe bağlı)

Mozaik Piramit Pasta Nasıl Yapılır?

Mozaik piramit pasta yapımına tavada tereyeğını eriterek başlıyoruz.

Karışım kabına eritilmiş tereyağı, kakao, şeker ve sütü ekleyip çırpıyoruz. Homojen bir karışım elde edene kadar bu işleme devam ediyoruz.

Bisküvileri iri parçalar halinde kırıyoruz. Ceviz içini ekliyoruz. İçine sıvı karışımı döküp karıştırıyoruz. İsteğe başlı olarak aroma vermesi için portakal kabuğu rendesi ekliyoruz.

Bir folyo parçasına karışımı döküyoruz. Piramit şekli veriyoruz. Son olarak mozaik pastamızı buzlukta en az 4 saat bekletiyoruz.

Buzluktan çıkarılan mozaik pastayı soğuk olarak servis ediyoruz.

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