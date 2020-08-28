TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, 34 yaşındaki golcü futbolcu Moussa Sow’u kadrosuna kattı. Senegalli oyuncu için kırmızı-beyazlılar, Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar’ın da katıldığı bir tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.
"SÜPER LİG YOLUNDA DESTEK VERECEK"
Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Başkan Tarık Aksar, "Yaklaşan sezonla birlikte transferlere hız verdik. Bugün de Moussa Sow kardeşimizle sözleşme imzaladık. Kendisi oynadığı futbolla, ahlakıyla gönüllere taht kurmuş biri. Süper Lig yolunda bize çok destek verecek. Tabii bunun akabinde devam eden bazı transfer görüşmelerimiz var. Süper Lig’den ve yurt dışından getireceğimiz birkaç oyuncumuz var. Daha sonra transferlere son verip takımımıza şekil vereceğiz. Sow’un da Ümraniyespor’a katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
"3.5 AYDIR GÖRÜŞÜYORUZ"
Sow ile uzun süredir görüşme halinde olduklarının altını çizen Aksar, "3.5 aydır görüşmelerimiz devam ediyordu. Kendisi de bize sıcak baktı. Bize çok yardımcı oldu. Bize büyük katkıları olacağına inandığımız için kendisiyle uzun bir yola çıkacağız" diye konuştu.
Tarık Aksar, kanatlara ve kaleye de birkaç takviye yaparak transferi kapatacaklarını ifade etti.
SOW: İSTEĞİM BU SENE SÜPER LİG'E ÇIKMAK
Ümraniyespor’a imza attığı için mutlu olduğunu söyleyen Moussa Sow, "Öncelikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Ümraniyespor projesini duyduğumda bu projenin içinde olmak istiyordum. Burada olduğuma da çok memnunum. Kariyerimle de zaten Türk futboluna neler yapacağımı gösterdim. Bu katlıları Ümraniyespor’a taşıyacağım. Benim isteğim bu sene Süper Lig’e çıkmak" dedi.
"KENDİMİ HAZIR HİSSEDİYORUM"
Fiziksel durumuna ilişkin gelen bir soruyu ise yıldız futbolcu, şöyle cevaplandırdı:
"Bu pandemi sürecinde bazı zorluklar yaşadım ama zaten ben her zaman çalıştım ve bu süreç bittiğinde daha da çok çalıştım hazır olmak için. Elhamdülillah bugün kendimi daha da hazır hissediyorum."
Kırmızı-beyazı forma altında gollerine devam edeceğini belirten 34 yaşındaki futbolcu, "Hedeflerim var. Zaten forvetim, forvetin işi gol atmak. Ama kaç gol atacağımı bugün size söyleyemem. Her zaman Ümraniyespor’un hedefleri doğrultusunda çalışacağım. Ümraniyespor’a yardım etmek için her şeyimi ortaya koyacağım" diyerek sözlerini noktaladı.
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