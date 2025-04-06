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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho, Trabzonspor karşısında 7 değişiklik yaptı: 4'lü savunmaya döndü! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho, Trabzonspor karşısında 7 değişiklik yaptı: 4'lü savunmaya döndü!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynanan Galatasaray derbisinin 11'ine göre Trabzonspor karşısında 7 değişiklikle çıktı. Mourinho, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4'lü defansa döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:42 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:42
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        Mouriho 21 maç sonra 4'lüye döndü!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son maça göre kadroda 7 değişiklik yaptı.

        Portekizli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan derbinin başlangıç kadrosunda yer alan futbolculardan Fred, Amrabat, Szymanski ve Skriniar'ı, bordo-mavili takıma karşı da ilk 11'de sahaya sürdü.

        Galatasaray maçında ilk 11'de görev yapan Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En-Nesyri ve Talisca, Trabzonspor mücadelesine yedek soyunurken, İrfan Can Eğribayat ve Filip Kostic ise kadroya alınmadı.

        Teknik direktör Jose Mourinho, geçmiş maçların aksine Trabzonspor karşısında 4-2-3-1 sistemini tercih etti.

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        Kalede Livakovic'e şans tanıyan Mourinho, savunmada ise Osayi-Samuel, Skriniar, Djiku ve Mert Müldür dörtlüsünü tercih etti.

        Orta alanda Fred-Amrabat ikilisini sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, bu iki oyuncunun önünde ise Tadic, Szymanski ve Saint-Maximin'e formayı verdi. Mourinho, Trabzonspor karşısında Dzeko'yu tek forvet olarak görevlendirdi.

        Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun görev bekledi.

        4'LÜ SAVUNMAYA DÖNDÜ

        Teknik Direktör Jose Mourinho, Trabzonspor maçıyla birlikte yeniden 4'lü defansa döndü. Ligin 18. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçıyla 3'lü defansa geçen sarı-lacivertliler ligde 11, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmaya bu sistemle çıktı. Bu sistemin en çok tercih edilen isimlerinden Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri yedek kulübesinde yer aldı.

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        FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 4 eksikle çıktı.

        Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat gribal enfeksiyon sebebiyle kadroda yer almazken, Filip Kostic ve Diego Carlos da teknik ekip kararıyla maç kadrosa alınmadı.

        Ağrıları bulunan İsmail Yüksek de Trabzonspor maçında görev yapamadı.

        SZYMANSKI 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

        Polonyalı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımla 100. resmi maçına çıktı.

        Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı.

        Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı.

        Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu.

        Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

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        SAINT-MAXIMIN LİGDE 121 GÜN ARADAN SONRA 11'DE

        Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı.

        Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

        LIVAKOVIC 2 MAÇ ARADAN SONRA KALEDE

        Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, 2 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptı.

        Reeder Samsunspor karşısında kaleyi koruyan Livakovic, Sipay Bodrum FK ve Galatasaray maçlarında ise yedek soyunmuştu.

        Hırvat kaleci, Trabzonspor maçıyla yeniden formasına kavuştu.

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