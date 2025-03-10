Mourinho takıma inanç aşılıyor
Fenerbahçe'de gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Rangers maçı rövanşında... Teknik direktör Jose Mourinho sadece taktik değil, oyuncularına inanç da aşılıyor.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarına yeniden başladı.
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Sarı-lacivertliler, 2 günlük iznin ardından sahaya inerken, teknik direktör Jose Mourinho sadece fiziksel ve taktiksel hazırlıklara odaklanmayacak.
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Portekizli teknik adam, ekibine sahada bir oyun planı sunmanın ötesinde, onları 3-1'lik dezavantajdan geri dönülebileceğine inandırmak için de mesai harcıyor.
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HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Mourinho, futbolcularına bu maçın yalnızca bir rövanş değil, aynı zamanda Avrupa sahnesinde güçlü bir mesaj verme fırsatı olduğunu anlatıyor.
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İskoçya'da gerçekleşmesi zor gibi görünen bir geri dönüşe imza atmak, Mourinho için daha önce başardığı senaryolardan biri.
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Takımına mental olarak da güçlü olmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, sahada mücadeleyi bırakmayan, geri dönüşe inanan bir Fenerbahçe yaratmaya çalışıyor.
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Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynanacak rövanş öncesinde, sarı-lacivertliler bu haftayı hem fiziksel hem de zihinsel olarak en iyi seviyeye gelerek geçirmek istiyor.
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Mourinho ve ekibi, İstanbul'da yapılan son çalışmalarda hataları minimuma indirmeye ve rakibin güçlü yönlerine karşı önlem almaya odaklanacak.
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Şimdi gözler, perşembe gecesi İskoçya'da yazılacak yeni bir Avrupa hikayesine çevrildi.
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