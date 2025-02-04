Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı: Icardi'den cevap! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı: Icardi'den cevap!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in eline gelen ve penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonla ilgili gündem yaratan bir paylaşımda bulundu. Mourinho'nun paylaşımının ardından Mauro Icardi sosyal medya hesabından Portekizli teknik adama cevap verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mou'dan olay paylaşım, Icardi'den cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonuyla ilgili sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

        Hakemin devam kararını imalı şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, 'hentbol' göndemesinde bulundu.

        İşte Jose Mourinho'nun gündem yaratan paylaşımında kullandığı ifadeler:

        "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

        ICARDI'DEN CEVAP

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi.

        Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi.

        Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi.

        İşte Icardi'nin paylaşımları:

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        Sosyal medya düzenlemesi son virajda
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        "Gümrük Vergisi’nden bazı ürünler azaltılabilir"
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        Hesaplarını kullandıkları kişileri kaçırıp işkence ettiler!
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Bakan Şimşek: Konut piyasası son derece sıkı, kiralar hızlı artıyor
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        16 yaşında öldüren kavga!
        16 yaşında öldüren kavga!
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Markette omuz atma cinayetinde karar!
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Aldatıldığından şüphelendi! Sözde dedektiflere 7 milyon kaptırdı
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Soğuk hava geldi! Sıcaklıklar 10 derece düşüyor; kar ve yağmur geliyor
        Habertürk Anasayfa