Mourinho'dan olay Davinson Sanchez paylaşımı: Icardi'den cevap!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçında Davinson Sanchez'in penaltı tartışmalarına neden olan pozisyonuyla ilgili sosyal medyadan flaş bir paylaşımda bulundu.

Hakemin devam kararını imalı şekilde eleştiren Portekizli teknik adam, 'hentbol' göndemesinde bulundu.

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İşte Jose Mourinho'nun gündem yaratan paylaşımında kullandığı ifadeler:

"Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum."

ICARDI'DEN CEVAP Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun paylaşımına yanıt verdi. Icardi, Jose Mourinho'nun sabahın erken saatlerinde Davinson Sanchez'in fotoğrafını paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazmasına Galatasaray'ın daha önce Mourinho için yaptığı görselle cevap verdi. Daha sonra Tadic'in görselini koyan Mauro Icardi, "Hentbol Dünya Kupası" cevabını verdi. İşte Icardi'nin paylaşımları: