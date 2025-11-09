Motosikletlilerin çarpışma anı kamerada
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi
Giriş: 09.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 09.11.2025 - 21:17
Hatay'da Numune Evler Mahallesi Stat Caddesinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilmeyen motosikletler çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ