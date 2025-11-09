Habertürk
        Motosikletlilerin çarpışma anı kamerada | Son dakika haberleri

        Motosikletlilerin çarpışma anı kamerada

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 2 motosikletin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 09.11.2025 - 21:17
        Motosikletlilerin çarpışma anı kamerada
        Hatay'da Numune Evler Mahallesi Stat Caddesinde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilmeyen motosikletler çarptı.

        Kazada hafif şekilde yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

