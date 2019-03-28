Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, ters yöne girmek isteyen kamyonun sürücüsü Ahmet G., hemen yanında seyreden motosikleti fark etmeyip çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şükrü K., savrulup düştü. Kaza sonrası şoka giren Şükrü K.’ye yoldan geçerken kazayı fark edip otomobilinden inen hemşire Aysu Benli ilk müdahaleyi yaptı.

YARALIYI, ŞOKTAN ÇIKARDI

İHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri gelene kadar şoka giren Şükrü K.’nin başında bekleyen, nabzını kontrol eden yardımsever hemşire, ambulans ekiplerinin gelmesiyle birlikte Şükrü K.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.