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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?" - Son dakika Bursa haberleri

        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"

        Bursa'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü 22 yaşındaki Semih Aksüt, o anları kask kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Polisin kimliğini belirlediği sürücü 7 gün sonra çorbacıda yakalandı. Aksüt'ün motosikleti trafikten menedilirken, 17 bin lira da ceza uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:08 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:08
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        Motosikletle polisten kaçıp videosunu paylaştı! "Semih sen misin?"
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        Bursa'da olay, 1 Mart’ta gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’nde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Semih Aksüt yönetimindeki motosiklete ‘dur’ ihtarında bulundu.

        TERS İSTİKAMETTE MOTORUYLA KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre ihtara uymayan Aksüt, motosikletini polisin üzerine sürerek kaçtı. Bölgede motosikleti ile tur atan Aksüt, bekçilerin de ‘dur’ ihtarına uymayarak, Atatürk Caddesi’nde ters istikamette kaçtı. Motosikletin plakasını da bantlayarak kapatan Aksüt bulunmadı.

        GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

        Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymadığı ve bekçilerden kaçtığı anları kask kamerasıyla kaydeden Aksüt, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ekipler, sosyal medya paylaşımından sürücünün kimliğini ve motosiklet plakasını tespit etti.

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        MOTOSİKLET ÇORBACI ÖNÜNDE

        Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde bulunan bir çorbacının önünde, motosikleti park halinde buldu. Çorbacıya giren ekiplerin kimlik sorgusuyla Semih Aksüt yakalandı.

        "TAM ÇORBAMI BİTİRDİM BEKÇİ AĞABEYLER GELDİ"

        Çorba içmek için geldiğini ve yakalanacağını düşünmediğini belirten Aksüt, “Tam çorbamı bitirdim bekçi ağabeyler geldi. ‘Semih sen misin?’ diye sordular, ardından da dışarı çıktık. Sürücü ceza puanım arttı” dedi.

        TRAFİKTEN MEN VE 17 BİN TL CEZA

        Trafik polislerinin gelmesiyle hakkında işlem yapılan Aksüt’ün motosikleti trafikten menedilirken, 17 bin lira da idari ceza uygulandı.

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        #Bursa
        #Son dakika haberler
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