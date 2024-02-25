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        Haberler Gündem 3. Sayfa Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı

        Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı

        Bursa'da meydana gelen kazada motosiklet otomobile saplandı 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:45 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:45
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        Motosiklet otomobile saplandı: 3 yaralı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil, motosiklete arkadan çarptı. Motosikletin otomobile saplandığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaza saat 15.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara karayolu Avarlar Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine giden Mehmet Ali Türken (18) yönetimindeki otomobil, aynı şeritte ilerleyen Salih Tokuş (41) yönetimindeki 16 BDZ 640 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

        Fotoğraf: İHA

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet otomobile saplandı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki eşi Hasibe Tokuş (41) ve oğlu 5 yaşındaki Alper Tokuş yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Mehmet Ali Türken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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