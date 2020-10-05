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İtalyan SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A tarafından tasarlanan 500 kg ağırlığında ve 77 beygir gücündeki ağır vasıta motorunun, tip onay ve motor testleri Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM) laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre, İtalyan traktör, hasat makinesi ve dizel motor firmasından gelen teknik ekip ve OTAM mühendislerinin gözetiminde ağır vasıta motorunun, motor gücü ve duman testleri yapıldı.

OTAM ile gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili konuşan SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A. Şirket Yetkilisi Mr. Giuliano Gruppo, "Bugüne kadar birçok önemli testi başarılı bir şekilde gerçekleştiren OTAM'ı test süreçlerine hakimiyeti ve ekibinin üstün teknik bilgisi sebebiyle tercih ettik. Kendi teknik ekibimiz ve OTAM'ın mühendisleri bir araya gelerek ağır vasıta motorunun, motor tip onay testlerini yaptılar" dedi.

Konuyla ilgili konuşan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan da, "Üretim öncesi Ar-Ge, test ve sertifikasyon çalışmalarına yönelik testler gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda test süreçlerimizi hızlandıracak birçok önemli adım attık. Üç vardiyalı hizmet vermemizin yanında, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları ile hem müşterilerimizin hem de evden çalışmalarına devam eden iş arkadaşlarımızın OTAM'a gelmeden de işlerini yürütebilmelerine olanak sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile pandeminin test süreçlerimizi yavaşlatmasını engelleyip aksine hız kazandırıyoruz" diye konuştu.

Özcan, yurt dışından alınan işlerle birlikte, Ağustos sonu itibari ile geçen senenin aynı dönemine göre ciroyu yüzde 55 artırdıklarını kaydetti.