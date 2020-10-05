İtalyan SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A tarafından tasarlanan 500 kg ağırlığında ve 77 beygir gücündeki ağır vasıta motorunun, tip onay ve motor testleri Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTAM) laboratuvarlarında gerçekleştirildi.
Verilen bilgiye göre, İtalyan traktör, hasat makinesi ve dizel motor firmasından gelen teknik ekip ve OTAM mühendislerinin gözetiminde ağır vasıta motorunun, motor gücü ve duman testleri yapıldı.
OTAM ile gerçekleştirilen iş birliği ile ilgili konuşan SAME Deutz-Fahr Italia S.p.A. Şirket Yetkilisi Mr. Giuliano Gruppo, "Bugüne kadar birçok önemli testi başarılı bir şekilde gerçekleştiren OTAM'ı test süreçlerine hakimiyeti ve ekibinin üstün teknik bilgisi sebebiyle tercih ettik. Kendi teknik ekibimiz ve OTAM'ın mühendisleri bir araya gelerek ağır vasıta motorunun, motor tip onay testlerini yaptılar" dedi.
Konuyla ilgili konuşan OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan da, "Üretim öncesi Ar-Ge, test ve sertifikasyon çalışmalarına yönelik testler gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda test süreçlerimizi hızlandıracak birçok önemli adım attık. Üç vardiyalı hizmet vermemizin yanında, geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Artırılmış Gerçeklik Platformu ve Uzaktan Yönetim Uygulamaları ile hem müşterilerimizin hem de evden çalışmalarına devam eden iş arkadaşlarımızın OTAM'a gelmeden de işlerini yürütebilmelerine olanak sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile pandeminin test süreçlerimizi yavaşlatmasını engelleyip aksine hız kazandırıyoruz" diye konuştu.
Özcan, yurt dışından alınan işlerle birlikte, Ağustos sonu itibari ile geçen senenin aynı dönemine göre ciroyu yüzde 55 artırdıklarını kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!