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        Haberler Ekonomi Enerji Motorinin ardından benzine de zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzinin litre fiyatına 1.65 lira zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 07:44 Güncelleme: 14.09.2023 - 07:44
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        Benzine zam geldi
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        Dün motorine yapılan 2.06 liralık zammın ardından bugün de benzine zam geldi. Benzinin litre fiyatı bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.65 lira yükseldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 38.52 liraya, Ankara'da 39.50 liraya, İzmir'de 39.22 liraya, Adana'da 39.55 liraya, Bursa'da 39.15 liraya, Diyarbakır ve Antalya'da ise 39.75 liraya çıktı.

        Son zamla beraber benzin fiyatları 2023 genelinde yüzde 98 artmış oldu.

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