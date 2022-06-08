Motorine zam geldi

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Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 94 kuruş zam geldi.

Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 25.88 liradan 27.82 liraya yükseldi.

BENZİNİ GEÇTİ

Bugün benzine ise zam yapılmadı. Benzine son olarak 2 Haziran'da 1 lira 22 kuruşluk zam gelmiş, litre fiyatı 26.23 liraya yükselmişti. Aynı gün motorinin litre fiyatına da 1 lira 49 kuruş zam yapılmıştı.

Son zamla beraber motorin fiyatı yine benzini geride bırakmış oldu.