Motorine yine zam geldi

Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından motorin satış fiyatına yine zam geldi.

Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş zam geldi. Böylece İstanbul Avrupa yakasında motorinin litre satış fiyatı 28.53 liraya yükseldi.

Geçen hafta motorine peş peşe 1.10, 1.39 ve 1.53 liralık 3 zam gelmişti.

Ekim başında motorinin litresi 23.12 liradan satılıyordu.