Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 61,06 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 57,18 dolardan işlem gördü. Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesi ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin tansiyonun azalacağına dair iyimser açıklamalar etkili oldu. Yaşanan bu küresel gelişmelerin motorine indirim olarak yansıması bekleniyor. Peki, motorine ne zaman ve kaç TL indirim gelecek?