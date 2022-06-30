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SON DAKİKA | Motorine bir indirim daha geldi! 30 Haziran 2022 güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Ankara - İzmir - İstanbul motorin ve benzin fiyatları

Motorin fiyatları düştü! SON DAKİKA: İki gece üst üste indirim geldi! Güncel motorin fiyatları

Motorin fiyatları düşüyor. 29 haziran gece yarısı gelen zammın ardandan 30 Haziran gece yarısı bir indirim daha geldi. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün pompaya yansıması sonrası gözler benzin LPG ve motorin fiyatlarına çevrildi. İşte güncel rakamlar...

30.06.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Araç sahipleri tarafından günlerdir beklenen akaryakıt indirimi haberi geldi. 16 ve 17 Haziran günlerinde peş peşe yapılan motorin zammının ardından motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda petrol fiyatındaki sert düşüş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) döviz kararıyla birlikte 16 lira seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru motorin indirimi haberini de beraberinde getirdi. 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına indirimi uygulanırken bir indirim daha geldi. İşte, 30 Haziran İstanbul, Ankara ve İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları ...

     

     

  • MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

     

    Motorinin litre fiyatı 16 ve 17 Haziran'da yapılan zammın ardından 30 TL'yi aşmıştı. Piyasalardaki gerilemeyle birlikte 28 Haziran'ı 29 Haziran'a bağlayan gece yarısı itibariyle motorinin litre fiyatına 2,50 lira indirim yapıldı.

  • ÜST ÜSTE İKİNCİ İNDİRİM!

     

    28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 30 HAZİRAN 2022

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,61 TL

     

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 27,25 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,59 TL

     

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,42 TL

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 27,35 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 26,70 TL

     

    Ankara'da LPG litre fiyatı 12,29 TL

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