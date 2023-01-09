Motokuryenin ölümüne yol açan sürücü serbest!

"ARTIK DIŞARIDA RAHAT GEZMEMELERİ GEREKİYOR"

Kuryeler Konfederasyonu Başkanı Murat Tomris ise sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına tepki göstererek, "Son 3 yılda, istatistiklere göre 600'ün üzerinde hem motorcu hem de motosikletli kurye kardeşlerim hayatını kaybetmiştir. Bir trafik kazasında, araçla kasten çarpmanın bedeli serbest bırakılıp başıboş gezmek olmamalı. Cezası çekilmeli, bu sürücülerinin artık dışarıda rahat gezmemeleri gerekiyor. Ölen kardeşlerimizin yaş ortalaması 19 ila 27'dir. Daha gencecik, vatanına, ailesine için emek veren kardeşlerimizdir. Alkollü araç kullanarak ölümlü kazalara neden olan sürücüler serbest kalıyor. Ekmek parası için, canımızı dişimize takarak, sabah evden çıkarken acaba geri dönebilecek miyiz korkusu yaşıyoruz. Ailelerimiz bizleri işe göndermeye korkuyor. Bizlerin tek isteği hem motokurye camiası olarak hem de motosiklet sürücüleri olarak, trafik kazasıyla kasten öldürmenin cezası serbest bırakılmak ya da denetimli serbestlik olmamalı" diye konuştu.