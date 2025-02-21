Esenyurt'ta motokurye yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
İstanbul Esenyurt'ta 33 yaşındaki motokurye, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Giriş: 21.02.2025 - 21:53 Güncelleme: 21.02.2025 - 21:54
Pınar Mahallesi 1505 Sokak'taki binanın giriş katında oturan Özay Ş'den bir süredir haber alınamaması üzerine emlakçı, anahtarla daireye girdi.
Özay Ş'yi hareketsiz bulan emlakçının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri geldi.
Motokuryelik yaptığı öğrenilen Özay Ş'nin cesedi, incelemeler sonrası Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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