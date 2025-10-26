Habertürk
        MotoGP Malezya GP'sini Alex Marquez kazandı!

        MotoGP Malezya Grand Prix'sini BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez kazandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:07 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:07
        MotoGP Malezya GP'sini Alex Marquez kazandı!
        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 20. ayağı Malezya Grand Prix'sinde BK8 Gresini takımının İspanyol pilotu Alex Marquez, birinci oldu.

        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 20. mücadelesi, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 20 tur üzerinden yapıldı.

        Marquez, 40 dakika 09.249 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada geçerken Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta 2.676 saniye farkla ikinciliği, Honda HRC takımından İspanyol Joan Mir de 8.048 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.

        Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda bir sonraki yarış, 9 Kasım Pazar günü Portekiz'de koşulacak.

        Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 545 puan

        2. Alex Marquez (İspanya): 413

        3. Marco Bezzecchi (İtalya): 291

        4. Francesco Bagnaia (İtalya): 286

        5. Pedro Acosta (İspanya): 260

