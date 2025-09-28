Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        21
        Trabzonspor
        TS
        14
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Fenerbahçe
        FB
        12
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Beşiktaş
        BJK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        4
        Gençlerbirliği
        GB
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Kocaelispor
        KOC
        2
        Haberler Spor Motor Sporları MotoGP MotoGP'de Marc Marquez şampiyonluğa ulaştı! - Motor Sporları Haberleri

        MotoGP'de Marc Marquez şampiyonluğa ulaştı!

        MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini ikinci sırada bitiren Ducati Lenovo takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:48 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        MotoGP'de şampiyon Marc Marquez!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. mücadelesi, Japonya'da Motegi Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

        Bitiş çizgisini 42 dakika 09.312 saniyeyle birinci sırada geçen takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci olan Marquez, kariyerindeki yedinci şampiyonluğa ulaştı.

        Marquez, Bagnaia'nın 4.196 saniye gerisinde ikinci, Honda HRC Castrol'ün İspanyol pilotu Joan Mir ise liderin 6.858 saniye arkasında üçüncü oldu.

        Sezonun bitimine beş yarış kala şampiyonluğunu ilan eden 32 yaşındaki İspanyol sürücü, basın mensuplarına gözyaşlarını zor tutarak yaptığı açıklamada, "Konuşmak bile imkansız. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum ama zor olduğu doğru, çok zordu ama şimdi kendimle barışığım." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sezonun 18. yarışı Endonezya Grand Prix'si 5 Ekim'de düzenlenecek.

        Pilotlar klasmanının ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

        1. Marc Marquez (İspanya): 541 puan

        2. Alex Marquez (İspanya): 340

        3. Francesco Bagnaia (İtalya): 274

        4. Marco Bezzecchi (İtalya): 242

        5. Franco Morbidelli (İtalya): 196

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa