Organizasyondan yapılan açıklamada, 22-24 Ekim tarihlerinde Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenmesi planlanan Malezya Grand Prix'sinin salgın kısıtlamaları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Malezya'nın 2022 takviminde yer alacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu tarihlerde Misano Marco Simoncelli Pisti'nde İtalya etabının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu sezon 11 etabı tamamlanan şampiyonada Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo, pilotlar klasmanında lider konumda bulunuyor.