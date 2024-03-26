"Moskova'daki saldırının faillerinden biri Ukrayna vatandaşı" iddiası doğru mu?

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna saldıran DEAŞ üyelerinden birinin Ukrayna vatandaşı olduğu ve geçmişte Ruslara karşı savaştığı öne sürüldü. Bu iddia kısa süre içinde sosyal medya platformlarında saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

Bir sosyal medya kullancısı, X üzerinden yaptığı paylaşımda Rus Haber Ajansı RIA Novosti tarafından fotoğrafları kamuoyuna servis edilen Crocus saldırganlarından birine ait olduğunu öne sürdüğü kimlik ve pasaport bilgilerini takipçilerine paylaştı. DEAŞ üyesinin adının Rustam Aziyev olduğunu, Ukrayna vatandaşlığı aldıktan sonra 2022 de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığını yazdı.

Yüz binlerce kişi tarafından görüntülenen bu iddia, hem yabancı hem Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından benzer ifadeler kullanılarak yeniden paylaşıldı.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların arka planını araştırmak için yetkililerle ile temasa geçti ve paylaşılan bilgileri açık kaynaklar üzerinden teyit etti.

AA Moskova ofisi, resmi kaynaklarda bu yönde bir bilginin yer almadığını açıkladı. Russia Today ve RIA Novosti tarafından saldırıyla ilgili Telegram aracılığıyla paylaşılan haberler incelendiğinde, saldırganlardan herhangi birinin adının Rustam Aziyev olduğu yönünde bir bilgiye ulaşılamadı. Ayrıca DEAŞ üyeleri arasında Ukrayna vatandaşı olduğu yönünde bir haber de tespit edilemedi.

Rus Haber Ajansı RIA Novosti, sosyal medyada Rustam Aziyev olduğu yönünde paylaşımlar yapılan şahsın adını Dalerjon Mirzoev olarak açıkladı ve Tacikistan vatandaşı olduğunu duyurdu.