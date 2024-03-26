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        Haberler Gündem Teyit "Moskova'daki saldırının faillerinden biri Ukrayna vatandaşı" iddiası doğru mu?

        "Moskova'daki saldırının faillerinden biri Ukrayna vatandaşı" iddiası doğru mu?

        Rusya'nın başkenti Moskova'da terör örgütü DEAŞ militanları tarafından düzenlenen ve 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerinden birinin Ukrayna vatandaşı olduğu yönünde iddialar asılsız çıktı. Saldırıyı gerçekleştirenler arasında Ukrayna vatandaşı olduğu iddia edilen Rustam Aziyev'in Tacikistan vatandaşı olduğu resmi kaynaklar tarafından teyit edildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:27
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        "Moskova'daki saldırının faillerinden biri Ukrayna vatandaşı" iddiası doğru mu?
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        Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna saldıran DEAŞ üyelerinden birinin Ukrayna vatandaşı olduğu ve geçmişte Ruslara karşı savaştığı öne sürüldü. Bu iddia kısa süre içinde sosyal medya platformlarında saldırının arkasında Ukrayna'nın olduğu yönündeki yorumları beraberinde getirdi.

        Bir sosyal medya kullancısı, X üzerinden yaptığı paylaşımda Rus Haber Ajansı RIA Novosti tarafından fotoğrafları kamuoyuna servis edilen Crocus saldırganlarından birine ait olduğunu öne sürdüğü kimlik ve pasaport bilgilerini takipçilerine paylaştı. DEAŞ üyesinin adının Rustam Aziyev olduğunu, Ukrayna vatandaşlığı aldıktan sonra 2022 de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığını yazdı.

        Yüz binlerce kişi tarafından görüntülenen bu iddia, hem yabancı hem Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından benzer ifadeler kullanılarak yeniden paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaların arka planını araştırmak için yetkililerle ile temasa geçti ve paylaşılan bilgileri açık kaynaklar üzerinden teyit etti.

        AA Moskova ofisi, resmi kaynaklarda bu yönde bir bilginin yer almadığını açıkladı. Russia Today ve RIA Novosti tarafından saldırıyla ilgili Telegram aracılığıyla paylaşılan haberler incelendiğinde, saldırganlardan herhangi birinin adının Rustam Aziyev olduğu yönünde bir bilgiye ulaşılamadı. Ayrıca DEAŞ üyeleri arasında Ukrayna vatandaşı olduğu yönünde bir haber de tespit edilemedi.

        Rus Haber Ajansı RIA Novosti, sosyal medyada Rustam Aziyev olduğu yönünde paylaşımlar yapılan şahsın adını Dalerjon Mirzoev olarak açıkladı ve Tacikistan vatandaşı olduğunu duyurdu.

        İddiaya konu olan Rustam Aziyev kim?

        Alman Bild Gazetesi Mayıs 2023'te Rustam Aziyev ile temasa geçti. Aziyev, 2022'de beraberindeki bazı Çeçen savaşçılarla beraber, Rusya'ya karşı direnmek için Ukrayna'ya geldiğini ve Bakhmut'da ön cephede savaştığını söyledi.

        Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü, Ocak 2023'te bazı Çeçen gönüllülerin Ukrayna saflarında savaştığı anları gösteren bir video paylaştı. Bu videonun 35. saniyesinde Rustam Aziyev'in konuştuğu tespit edildi.

        TARAFLAR NE DİYOR?

        İddiayı gündeme getiren X kullanıcısı, ilerleyen saatlerde paylaşımını sosyal medya hesabından kaldırdı ve bir düzeltme metni paylaştı.

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        #rusya
        #terör saldırısı
        #DEAŞ
        #Ukrayna
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