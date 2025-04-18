Morais'ten Mourinho ve F.Bahçe açıklaması!

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM KARAKTER KOYDU"

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Morais, "Öncelikle takımımın iyi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncularım sahaya bir karakter koydu. Maçın başında baskı ve yoğunluk vardı.

"GALATASARAY KALİTELİ TAKIM" Galatasaray, kaliteli bir takım. Oyunu ilk 20 dakika tuttuk diyebilirim. Planımız bu ve geçişler bulmaktı. Bu dakikaya kadar Galatasaray'ın ataklarını kontrol edebildik. Galatasaray'ın iyi olduğu yönlerden biri olan duran topta biraz daha dikkatli olabilirdik. Duran toptan golü yedik." ifadelerini kullandı. REKLAM Portekizli teknik adam, "1-0'dan sonra da devam ettik. Oyuncularım karakter göstermeye devam etti. Fantastik bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Devam etmeye çalıştık. Takımımı sürekli zorlamaya devam etti. Devre arasına 1-0 ile gittik. İkinci yarıda taktik değiştirdik. Takımım aramaya devam etti beraberlik golünü ama çok fazla şans yaratamadık. İyi bir efor sarf ettik ama çok fazla fırsat bulamadık. Maçın sonunda duran toptan yine gol yedik ve bu sonuç ortaya çıktı diyebilirim." dedi.

"GALATASARAY BUNA İZİN VERMEDİ" Morais, "Bir söz de savunma için söylemeliyim. Savunmada güçlüydük ve savaştık. Sousa, fantastik kurtarışlar yaptı. Ofansif olarak yeterince yoğun değildik. Galatasaray izin vermedi. Bizim hızlı geçiş yapmamıza olanak vermediler. Sonuç bu ama umuyorum ki gelecek maçlarda daha iyi, daha ofansif bir performans gösteririz." sözlerini sarf etti.

MOURINHO, FENERBAHÇE AÇIKLAMASI "Jose Mourinho ile yakınlığınız 'Fenerbahçe ile şampiyon olsun' sözünüz sebebiyle bu maça yüksek motivasyonla çıktığınız yönündeki söylentiler için ne diyeceksiniz?" sorusuna cevap veren Jose Morais şu ifadeleri kullandı. REKLAM "Sorun yok bu soruda. Bir sürü arkadaşım ve dünya görüşüm var. Her maça aynı motivasyonla hazırlanıyorum. Profesyonel bir teknik adamım ve böyle yaşıyorum. Her maçı kazanmak istiyorum. Bu bazen mümkün olmuyor. Fenerbahçe maçında 18 yaşındaki kalecimizle oynadık. Ona da güvendim, Diogo sarı kart gördüğünde hakeme gidip 'Sarı kart gösterin' demedim. Diğer kalecimiz sakattı, üçüncü kalecimiz Kerem maçtan iki günce önce idmanda omzundan sakatlandı ve geçen gün ameliyat oldu. Bugün de Ege'yi oynattım, Chris oynadı, santrformuz Puscas forma giymedi. Takım için en iyileri oynatıyorum.

"GALATASARAY'IN KAZANMASI İÇİN DUA ETTİM" 2016 yılında da ben Türkiye'deydim. Wesley Sneijder, Galatasaray'da oynarken, onların Avrupa'da kazanması için dua ettim. Çünkü Sneijder, benim arkadaşım. Hayatta arkadaşlarınızın kazanmasını istersiniz. O lafı söylerken, arkadaşım olduğu için temennide bulundum. Alvaro Morata'yı da uzun zamandır tanıyorum, onun için de mutluyum. Bu olaya böyle bakarsak, daha iyi değerlendirilir. Burada oturan herkes kadar dürüst bir insanım, hiçbir sorudan kaçınmam. İşim yapmak için buradayım, oyun oynamak için değil."

"BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'DA DESTEKLERİM" Portekizli teknik adam ayrıca, "Bafetimbi Gomis İle, Suudi Arabistan'da birlikte çalıştık ve Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da kazanmasını istiyordum. O dönemde bu lafı çok anlam yükleyerek söylemedim. Kimseyi provoke etmek istemem. Herkese saygı duyarım. Türk futbolunda herkes saygı hak ediyor. Olayın bu tarz bir yere gelmesi beni üzdü. Örneğin Beşiktaş'ı Avrupa'da desteklerim. Portekiz ve Benfica'dan çok oyuncu var. Onların da Avrupa'da kazanmasını isterim. Arkadaşınızın iyi olmasını istersiniz ve el uzatırsınız." açıklamasını yaptı.