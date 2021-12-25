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Mor ve Ötesi'nden albüm müjdesi!

Uzun süre sonra yayınladıkları "Forsa" ile en çok dinlenenler arasında yerini alan Mor ve Ötesi, iki haftalık bir aranın ardından "Dünyaya Bedel" adlı yeni şarkılarını yayınladı

25.12.2021 - 17:11 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Sözü ve müziği Mor ve Ötesi'ne ait olan "Dünyaya Bedel" adlı parça, aynı zamanda grubun 10 yıl aradan sonra çıkaracağı ilk stüdyo albümünü de müjdeliyor. Albümün 2022 başlarında yayınlanması planlanırken, albüme dair tüm ayrıntılar grubun sosyal medya hesaplarından yakında paylaşılacak.

  • "Dünyaya Bedel"in Aslı Çelikel imzalı video klibi de yayınlandı. Dikkat çekici video klipte, gruba Beril Şenöz ve Mert Öztekin etkileyici danslarıyla eşlik ediyor.

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • 'BİNBİR 1001' YAYINDA

    Romina'nın ikinci parçası "Binbir 1001"de ünlü müzisyen İskender Paydaş, katkıda bulunarak, sürpriz yaptı. Sözü ve müziği Romina'ya ait şarkının düzenlemesini İskender Paydaş gerçekleştirdi.

    "BinBir 1001" adlı parçanın hikayesi için Romina, "Gerçek hikayeden esinlenerek yazdım. Hikayesi baskı altında olan kadınların şarkıyı dinleyerek iyileşmelerini ve özgüvenlerini yeniden oluşturup, içsel değeri hatırlamaktı. Her dinlediklerinde daha da güçlenecekler ve kendilerini çok iyi hissedecekler." ifadelerini kullandı.

  • SERENAD BAYRAKTAR'DAN 'UNCOVERED'

    Yayınladığı "Güneye Göçelim" adlı şarkısıyla alternatif pop tarzındaki iddialı duruşunu sürdüren genç sanatçı Serenad Bayraktar, Genco Arı ile birlikte hazırladığı "Uncovered"  ismini verdiği yepyeni albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

    Serenad Bayraktar'ın "Uncovered" albümü, 17 Aralık Cuma günü itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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