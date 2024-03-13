Mor ve Ötesi, 8 Haziran'a hazırlanıyor

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Türkiye’nin öncü rock gruplarından Mor ve Ötesi, 8 Haziran'da şef Orçun Orçunsel yönetimindeki ‘Avrasya Filarmoni Orkestrası’ eşliğinde gerçekleştireceği özel konserde bir ilke imza atacak. 17'nci senfonik konserine hazırlanan grup, bu konserde ilk kez misafirlerini ayakta ağırlayacak.

'Daha Mutlu Olamam’, ‘Bir Derdim Var’, ‘Cambaz’, ‘Oyunbozan’ ve ‘Deli’ gibi grubun tarihinde çok önemli yere sahip şarkılar ve daha pek çok parçanın senfonik düzenlemesini seslendirmeye hazırlanan başarılı grup, hem rock müzik hem de farklı müzik tarzlarından dinleyicileri aynı çatı altında buluşturacak.