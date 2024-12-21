Mor Reyhan Çayının Faydaları Nelerdir? Mor Reyhan Çayı Nasıl Yapılır?

Geçmişten günümüze sıklıkla kullanılan bir bitki olan mor reyhan çeşitli sağlık problemleri üzerindeki etkileri nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Faydaları geniş bir alana yayılan mor reyhan çayı sağlık açısından son derece faydalıdır. Peki, mor reyhan ne işe yarar? Konu ile ilgili detaylar için bir sonraki başlığı okuyabilirsiniz…

REKLAM advertisement1 MOR REYHAN ÇAYI NASIL YAPILIR? Bitki çayı severlerin ve sağlık açısından etkileri nedeniyle bu çayı içmeyi tercih edilen bu çay yüzyıllardır sıklıkla tüketilen bir bitkiden yapılır. Peki, mor reyhan çayı nasıl yapılır?” İşte o çok merak edilen mor reyhan çayı tarifi... Mor reyhan çayı için gerekli malzemeler:

REKLAM 1 demet taze reyhan

1 limon suyu

1 çubuk tarçın

6 – 7 karanfil

10 bardak su

4 yemek kaşığı şeker İlk olarak bitkiler güzelce sudan geçirilir. Sonrasında bir demet mor reyhan yaprağı ile 8 bardak kadar su kaynatılır. Farklı bir yerde 2 bardak su ile beraber tarçın, şeker ve karanfil 15 dakika kadar kaynatılır. Ardından bu karışım kaynatılmış olan mor reyhanların üzerine eklenir. Soğuk veya sıcak olarak tüketilebilen bu bitki çayının içerisine limon sıkılarak da tüketilebilir. Peki, mor reyhan çayı nasıl demlenir? Kaynatılmış olan mor reyhanlar karanfil ve tarçın karışımı birbirine eklenir. Yaklaşık 10 dakika boyunca demlenmeye bırakılan karışım 10 dakikanın ardından süzülür ve çay limon ile tatlandırılarak servis edilir.

MOR REYHAN ÇAYININ FAYDALARI NELER? “Mor reyhan çayı neye iyi gelir?” ve “Mor reyhan çayı ne işe yarar?” sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen ve sıklıkla araştırılan bir sorudur. Faydaları oldukça geniş bir alana yayılan mor reyhan çayı sağlık açısından etkileri nedeniyle çoğu kişinin vazgeçilmezi olmuştur. İşte, mor reyhan çayı faydaları…

Yaklaşık 5 gramında 1 kalori, 0.2 gram protein, 0 gram yağ, 0.1 gram karbonhidrat, 0.1 gram lif ve 0 gram şeker bulunan reyhan A vitamini, K vitamini, manganez, magnezyum, kalsiyum, demir, çinko ve potasyum gibi birçok mineralin ve vitaminin de kaynağıdır. Bunun yanı sıra reyhan içerisinde bulunan fitokimyasallar ile cilt kanseri, ağız kanseri, akciğer kanseri ve karaciğer kanseri gibi kanser türleri de dahil olmak üzere pek çok kanser türüne karşı korunmaya yardımcı olabilir. Mor reyhan çayının mide ve bağırsak şişkinliklerini rahatlatma üzerinde son derece etkili olduğu bilinir. Bütün bunların yanı sıra cildi güzelleştiren, ödem atmaya yardımcı, ağız kokusu giderici, yatıştırıcı etkisi sayesinde anksiyete ve depresyon ile mücadele etme konusunda oldukça etkili olan bir çaydır. Mor reyhan sağlık açısından çok yönlü bir bitki olması ile bilinir. Mor reyhan faydaları ise şu şekilde sıralanabilir;

REKLAM Antiseptik özelliği nedeniyle ağrı kesici etki gösterir.

Hormonların dengelenmesine yardımcı olur.

Ağız sağlığını korur.

Mideyi korur.

Antioksidan deposudur.

Solunum sistemini destekler.

Kan basıncını dengeler.

Böbrek taşını temizler.

Çeşitli enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

Kas gevşetici etki gösterir.

Ateş düşürücü bir etkiye sahiptir. MOR REYHAN ÇAYI ZAYIFLATIR MI? Diyet döneminde bitki çaylarının şifasından yararlanmak isteyen kişilerin sıkça merak ettiği konulardan birisi de “Mor reyhan çayı zayıflatır mı?” sorusunun yanıtıdır. Mor reyhan sindirimi rahatlan ve metabolizmanın hızlanmasına yol açan bir bitkidir. Bu özellikleri nedeniyle mor reyhan çayı diyet dönemindeki kişilerin zayıflamasına yardımcı olabilir. Ancak dozu aşmamak ve bu çayı kullanmadan önce bir diyetisyene danışmak önemlidir.

MOR REYHAN ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ? Bilinen pek çok faydası olan mor reyhan çayı hakkındaki en merak edilen konulardan birisi de “Mor reyhan çayı adet söktürür mü?” sorusunun yanıtıdır. Mor reyhan çayı kan sulandırıcı etkisi olması nedeniyle adet söktürücü bir etki gösterir. Bunun yanı sıra antibakteriyel ve antioksidan etkileri sayesinde mor reyhan çayı regl ağrılarına son derece iyi gelen bir çaydır. Aynı zamanda mor reyhan çayı kasık ağrılarını ve krampları azaltmaya yardımcı olur.

ÖNERİLEN VİDEO