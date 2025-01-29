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        Haberler Bilgi Ekonomi Mopaş Marketçilik MOPAS için gong çaldı! Mopaş Marketçilik kaç lot verdi, borsaya açıldı mı, halka arz fonunu nasıl kullanacak?

        Mopaş Marketçilik için gong çaldı! Mopaş Marketçilik kaç lot verdi?

        Mopaş Marketçilik için gong çaldı ve firma, bugün borsaya açıldı. 2 milyar TL halka arz büyüklüğü ile yatırımcılara 57 milyon 300 bin lot dağıtan firma, kazanacağı fonun en büyük kısmını yeni mağaza yatırımları için kullanacak. İşte, Mopaş Marketçilik halka arzı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 09:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:44
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        • 1

          Mopaş Marketçilik için gong çaldı! Firma 29 Ocak itibarıyla borsada işlem görmeye başladı. Hisse fiyatı 35 TL olarak belirlenen firma 'MOPAS' kodu ile 57 milyon 330 bin lot dağıttı ve kişi başına 94 lot verdi. İşte, Mopaş Marketçilik halka arz detayları...

        • 2

          MOPAŞ MARKETÇİLİK İÇİN GONG ÇALDI!

          Firma 29 Ocak bugün itibarıyla BIST'te işlem görmeye başladı.

        • 3

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.

        • 4

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Mopaş Marketçilik hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 5

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.

          Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.

          Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.

          Yüzde 15 İşletme sermayesi.

          Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.

        • 6

          MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLADI?

          Firma 21-22-23 Ocak 2025 tarihinde talep topladı.

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