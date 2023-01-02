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Montpellier - Marsilya: 1-2 (MAÇ SONUCU)

Fransa Ligue 1'de milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği maçta Monaco, deplasmanda Montpellier'i 2-1 mağlup etti. Tavares ve Esteve (k.k.)'nin golleriyle kazanan Marsilya'nın galibiyet serisi 4 maça çıktı.

Giriş: 02.01.2023 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Montpellier - Marsilya: 1-2 (MAÇ SONUCU)
AA

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olimpik Marsilya, Montpellier'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Ligin 17. haftasındaki maçta konuk ekip ilk yarısı golsüz tamamlanan maçın 47. dakikasında Nuno Tavares'in golü ile 1-0 öne geçti. Maxime Esteve'nin kendi kalesine attığı gol ile Marsilya farkı ikiye çıkardı. Marsilya'da Nuno Tavares, 87. dakikada kırmızı kart gördü.

Montpellier'de Teji Savanier uzatma dakikalarında farkı bire indirse de Marsilya, maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11 başladığı maçın tamamında oyunda kaldı.

Maçın ardından Marsilya 36 puan, Montpellier ise 17 puana sahip durumda.

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