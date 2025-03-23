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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella: Oyuncularımla gurur duyuyorum! - Futbol Haberleri

        Montella: Oyuncularımla gurur duyuyorum!

        A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Montella, A Ligi'ne yükselen oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:49
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        • 1

          UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Macaristan'ı deplasmanda da 3-0 yenerek A Ligi'ne yükselen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

        • 2

          Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Montella, "Çok önemli, bizi gururlandıran, hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu biliyorum. Futbolcularımızla ne kadar gurur duysak az. Her antrenmanda, her maçta yürekleriyle mücadele veriyorlar. Çok önemli bir hedefimize ulaştığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti malzeme sorumlumuz Cengiz Ağabeyimize armağan etmek istiyorum. Bizle gelemedi kayınvalidesini kaybetti. Konuşmalarımda gruptan bahsederken sadece futbolculardan bahsetmiyorum, arakada görünmeyen emektarlarımız da var. Onların emekleriyle inanılmaz bir atmosfer ve grup oluştu." ifadelerini kullandı.

        • 3

          "NELER BAŞARDIĞIMIZI HEP BERABER GÖRDÜK"

          İtalyan teknik adam A Ligi'ne yükseldikleri için mutlu olduğunu belirterek "Son 1,5 yıldır şuna inanıyorum neler başardığımızı hep beraber gördük hak ederek başardığımızı düşünüyorum. Çok iyi bir Avrupa Şampiyonası’ndan sonra aslında hedeflediğimiz A Ligi’ne ulaşmak bizi ayrıca sevindiriyor. Bu rekabete aslında ne olursa olsun hazır olmak istiyoruz, orada oynayan elit takımları da biliyoruz, o rekabeti de yaşamak istiyoruz. Genç bir takımımız var böyle bir hedefe ulaşabileceklerine inanıyordum. İlk defa çok fazla yeni oyuncu da katabildik bu sevindirici ama izin verirseniz bu galibiyetin keyfini çıkarmak istiyorum." diye konuştu.

        • 4

          "ARDA SAKATLANSIN İSTEMEDİM"

          Vincenzo Montella, Arda Güler'in performansı hakkındaki soruyu ise "Aramızdaki özel konuşmalarımızı sizinle paylaşmayacağım ama önemli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Bizim için de çok önemli bir performans gösterdi, çok zor bir anda çok güzel bir gol attı ve çok fazla mücadele etti. Onu sahadan çıkarırken biraz zorlandım çünkü durumunu biliyorum ama İrfan’ın da girmesi gerekiyordu, çünkü devam ettirip riske atmak istemedim, bu değişikliği anlayacağını düşünüyorum. Arda sakatlansın istemedim." şeklinde yanıtladı.

        • 5

          Montella, "Macaristan Teknik Direktörü Rossi, 'Türkiye'nin yalnızca çok kaliteli oyuncuları değil çok kaliteli bir hocası da var.' dedi. Milli takımın ilerlemesi kafanızdaki yere göre nerede?" sorusuna ise "Marco Hoca ile uzun zamandır tanışıyoruz. Macaristan’da 7 yıldır muazzam işlere imza attı. Kendisi saygı ve sevgi duyduğum bir insan. Akdeniz insanı olarak Türk kültürüne ben de aşinayım, bazen rahatladığınızda istediğiniz performansı veremezsiniz ama hazırlık yaparken bu çok zor bir maç çok zor rakibe karşı bir maç, dünyanın en zor şartları altında sahaya çıkacak gibi hazırlandık böyle hazırlandığınızda çok daha iyi performans veriyorsunuz." yanıtını verdi.

        • 6

          Montella, rakibin agresif başlayacağını düşünerek oyuna başladıklarının altını çizerek şu değerlendirmeyi yaptı:

          "İlk 20-30 dakika topa sahipken daha iyi değerlendirebilirdik, ikinci yarı sadece bir şutları var. Bu konuda kalecimizin de çok yorulduğunu söyleyemem. Geldiğim günden bu yana hem şimdiki zamanı ve tabii ki geleceği hazırlamak isterim. Hiçbir zaman egoist bir hoca olmadım. Hatırlarsanız Kenan da hiç oynamadığı dönemde ilk defa bu formayı giydi, Can Uzun, Oğuz, Semih, Deniz Gül ve Emirhan… Bütün bu futbolcular bizim geleceğimiz, tüm bu futbolcular bizim geleceğimiz, sahip çıkıp en iyi şekilde hazırlamalıyız."

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