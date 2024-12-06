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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella'nın hayali 2026 Dünya Kupası'na katılmak! - Futbol Haberleri

        Montella'nın hayali 2026 Dünya Kupası'na katılmak!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, en büyük hedeflerinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:21
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        Montella'nın hayali Dünya Kupası'na katılmak
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, gelişmeye devam ettiklerini belirterek, en büyük hedeflerinin 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

        İtalyan teknik adam ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'te açıklamalarda bulundu.

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) hayal ettikleri ruhu sahaya yansıttıklarını belirten Montella, "UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile yapacağımız play-off maçlarında favori olarak görülmek bir avantaj. Macaristan, 6 yıldır aynı hocayla çalışıyor. A Ligi'nde gelen bir rakip. En iyi futbolcularımızın ne durumda milli takıma geldikleri çok önemli. Her zaman kendi futbolumuzu oynatma isteği olacak. Dünya Kupası elemelerinde zorlu rakiplerle karşılaşacağız. Ancak gelişmeye devam edeceğiz. Birlikteliğimizi bozmayacağız. Tek amacımız Dünya Kupası'na katılmak. 22 yıldır Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Tüm konsantrasyonumuz en iyi şekilde hazırlanmak ve Dünya Kupası bileti almak. Orada olmamız gerekiyor." diye konuştu.

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        EURO 2024'te sergiledikleri performansla herkesi Türk bayrağı altında birleştirdiklerine ve bunun sportif başarıdan daha çok gurur duyulacak bir durum olduğuna vurgu yapan Vincenzo Montella, şu ifadeleri kullandı:

        "İşimi yaparken futbolcuların en iyi durumunu planlayarak ve oyun stilime göre hareket ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda attığımız 8 golün 7'si farklı futbolculardan geldi. Herkesin gol atabileceği bir takım oluşturmayı tercih ediyorum. Takımımızdaki oyuncuların özellikleri ve teknik kapasitesi belli. Karadağ maçında fiziksel güce dayalı bir futbol oynasaydık takımımızın kimliğine aykırı olacaktı. Maçtan sonraki açıklamalarımda bunu kastetmek istemiştim. O maçta bazı öngörülemez şartlar vardı. Bu nedenle istediğimiz sonucu alamadık."

        "ARDA GÜLER, SAVAŞMAYI VE MÜCADELE ETMEYİ ÖĞRENDİ"

        İspanya ekibi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in performansını da değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Arda, rekabetin üst düzey olduğu bir takımda forma şansı bulmaya çalışıyor. Son dönemde çok geliştiğini gördük. Yaklaşım ve karakter olarak fazlasıyla gelişti. Savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi. Arda Güler'in Real Madrid'de ilerleyen dönemde daha fazla forma şansı bulacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

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        "TÜRKİYE'DE YÜKSEK SEVİYELİ MAÇLAR SEYREDEMİYORUZ"

        Montella, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Süper Lig'de oynanan futbolu eleştirmesine yönelik açıklamalarının hatırlatılması ve bu konu hakkında düşüncesinin sorulması üzerine, "Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar seyredemiyoruz. İngiltere'de hep seyredebilirsiniz. İspanya'da orta seviye takımların müsabakaları Türkiye'deki maçlar gibi. Türkiye'deki durumu, rakiplerin arasındaki dengesizliği daha iyi anlayabilmek için bu şekilde örnek gösterebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        CEYHUN KAZANCI: "DÜNYA KUPASI'NA GİTMENİN ZAMANI GELDİ"

        TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık özleme son vermek istediklerini kaydetti.

        Ay-yıldızlı takımda oyuncular arasında çok iyi bir ilişki olduğunun altını çizen Kazancı, "Güzel bir ortam yaratılmış. Oyuncu grubu birbirine yakın. Koşarak gelen oyuncular var ve birbirlerini çok seviyorlar. Şanslıyım. Hocayla ilişkimiz de gayet güzel. Birbirimizi iyi anladığımızı ve aynı mantaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Hedefimiz aynı. Artık zamanı geldi. Karadağ maçında bir kazaya uğradık. Nazar boncuğu olsun. Umarım Macaristan'ı geçip UEFA Uluslar A Ligi'ne katılırız. Asıl hedefimiz de 2026 Dünya Kupası'nda olmak. Umarım bunu da başaracağız." ifadelerini kullandı.

        Milli takımlarda alt yaş kategorilerinin önemine dikkati çeken Ceyhun Kazancı, "Alt kategorilerde de yapılacak çok fazla iş var. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak zorundayız. En doğru oyuncuları erken yaşta ve doğru zamanda milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

        TFF olarak göreve geldikten sonra UEFA ile hızlı bir şekilde iyi ilişkiler kurduklarını aktaran Kazancı, "İlişkilerimizi geliştiriyoruz. Lobi her zaman önemli ama hem FIFA Başkanı Gianni Infantino hem de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye'nin bölgesel olarak liderlik göstermesini bekliyor. İstanbul'da ofis açma çalışmaları var. Lobi olmadan da bazı şeyler olmuyor. Gelişen ilişkiler ümit verici. Bu liderlerle aynı frekanstayız. Umarım bu ilişkiler bize olumlu şekilde döner." şeklinde konuştu.

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