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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Montella ile ilkler devam ediyor - Futbol Haberleri

        Montella ile ilkler devam ediyor

        Macaristan karşısında 17 yıl sonra kazanan A Milli Futbol Takımımız, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilkleri başarmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:14
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        • 1

          2023 yılının eylül ayında Stefan Kuntz'un yerine teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlı takımımızla birçok ilke imza attı.

        • 2

          - UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Millilerin, Macaristan'a karşı kötü serisi de sona erdi.

          Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı. A Milliler, bu sonuçla Macaristan'ı 5 maç ve 17 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

        • 3

          - Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayarak Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı.

          Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.

        • 4

          İÇ SAHADA TARİHİ BAŞARI

          - İlklerin hocası Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu. A Milliler, söz konusu karşılaşmalarda Karadağ'ı 1-0, İzlanda'yı 3-1, Letonya'yı ise 4-0'lık skorla mağlup etti.

        • 5

          HIRVATİSTAN'I ÜÇ GÜNDE ŞAH-MAT ETTİ

          - Montella, A Milli Takım'la ilk maçına 12 Ekim 2023'te Hırvatistan karşısında çıktı. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda 1-0 mağlup etti.

          Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ın yeni stadı Opus Arena'nın açılış maçında rakibini yenerek hem Hırvat deplasmanında ilk kez kazandı, hem de yeni stata Hırvatlar'a ilk kabusu yaşatmış oldu.

        • 6

          - Milli takım, hazırlık maçında 3-2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

        • 7

          EURO 2024'TE DESTAN YAZDI

          - 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Ay-Yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı.

          Montella yönetimindeki Türkiye, oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

          Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti. Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

        • 8

          LETONYA'YI İÇ SAHADA İLK KEZ YENDİK

          - Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.

        • 9

          43 YILLIK KABUSU ZAFERE DÖNÜŞTÜRDÜ

          - A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşısında tarihindeki ilk deplasman galibiyetini, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında 4-2'lik sonuçla aldı. İzlanda deplasmanında 7 maçta 6 yenilgi ve yalnızca 1 beraberlik yaşayan Ay-Yıldızlı ekip, bu kötü tabloya Montella yönetiminde çıktığı maçla son verdi. 1981'de başlayan bu rekabette Milli Takımımız tam 43 yıl sonra bu seriyi bitirdi.

        • 10

          MONTELLA'NIN KARNESİ

          - İtalyan teknik adam yönetiminde 15'i resmi, 5'i özel 20 maça çıkan milliler, 10 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 31 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 27 gol gördü.

          Vincenzo Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk beş iç saha maçını kaybetmeyen (4 galibiyet, 1 beraberlik) ikinci yabancı teknik direktör oldu. İlk sırada ise 6 maç ile Guus Hiddink yer alıyor.

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