Montella'dan hakem kararlarına tepki: Art niyetli mi olalım?

"DAHA NET OLMALI, GOLLERİ ATMALIYIZ"

"Bugün riske girmek istediğimiz bazı defansif oyuncularımız vardı. Ofansif olarak çok büyük bir zenginliğimiz vardı. İrfan, Kerem, Semih, Hakan, bu tarz böyle zenginliğimiz var. Bunları saymakla bitmez. En iyileri sahadaydı ama ofansif olarak daha net olmalı ve golleri atmalıyız.