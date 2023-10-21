Mondihome Kayserispor: 3 - Çaykur Rizespor: 1 MAÇ SONUCU

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Mondihome Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Recep Uçar'ın öğrencileri Rize ekibini 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Maçın yıldızı attığı 3 gol ile hattrick yapan Thiam oldu. Senegalli oyuncu ikisi penaltı olmak üzere attığı üç gol ile Kayserispor'un galibiyetinde önemli rol üstlendi. Thiam'ın golleri 31,66 ve 89'da geldi.

Rizespor'un tek golü ise 71'de Zeqiri kaydetti.

Mondihome Kayserispor, rakibini yenerek puanını 13'e çıkardi.

Rize temsilcisi, ise 14 puanda kaldı.