Anadolu Efes'de Will Clyburn'ün 27 sayılık performansı yeterli olmadı. EuroLegue'de son iki sezonun şampiyonu Anadolu Efes, bu sezonun ilk maçında Kızılyıldız mts'yi 72-59 yenmişti.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de normal sezonun ikinci maçında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, Gaston Medecin Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 95-92 mağlup oldu.