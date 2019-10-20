Fransa Ligue 1'de Islam Slimani fırtınası devam ediyor! Fenerbahçe'de geçen sezon istenmeyen adam ilan edilen Slimani, takımı Monaco'nun Rennes'i 3-2 mağlup ettiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

İnanılmaz bir form grafiği yakalayan Cezayirli oyuncu, Monaco formasıyla 7 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Monaco'nun Rennes karşısındaki diğer golleri Ben Yedder'den geldi. Rennes'de ise Maouassa ve Hunou'nun sayıları yetmedi.

Kırmızı-beyazlı takım bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti. Rennes de 12 puanda kaldı.