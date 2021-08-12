MOLDE - TRABZONSPOR

STAT: Aker Stadyumu

HAKEM: Adam Farkas

SAAT: 19.00

YAYIN: A Spor

MOLDE: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

İLK MAÇ 3-3 BİTMİŞTİ

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Molde ile karşılaşıyor. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı.

Temsilcimizin turu geçmesi için Norveç'te oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Beraberlik halinde maç uzayacak. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayacak taraf penaltı vuruşlarıyla belli olacak.

Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Koita ve Dorukhan Toköz bu maçta görev yapamayacak.