Molde-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Aker

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

SAAT: 22.00

YAYIN: Exxen

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Linnes (Tiedeman), Breivik, Mannsverk, Eriksen, Haugen, Magnus Eikrem, Brynhildsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Angelino, Berkan, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Icardi

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı bir skorla sahadan ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele ediyor. Molde ise Türk takımlarına karşı daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

Molde'de, Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor. 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 307. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 306 kez oynadı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 109 kez sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 408 kez havalandırırken, kalesinde ise 450 gol gördü.

Teknik Direktör Okan Buruk da sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarında beşinci sınavına çıkacak.

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