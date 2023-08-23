Molde: 2 - Galatasaray: 3 | MAÇ SONUCU

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Norveç ekibi Molde ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar son dakikada bulduğu gol ile mücadeleyi 3-2 kazandı.

Galatasaray'da goller 25. dakikada Sergio Oliveira, 29. dakikada Mauro Icardi ve 90+3. dakikada Midtsjo'den gelirken, Molde'nin gollerini ise 8. dakikada Ellingsen ve 57. dakikada Haugen kaydetti. RÖVANŞ 29 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA! Molde-Galatasaray eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

TETE İLK KEZ KADRODA Galatasaray'ın yeni transferi Tete, Molde maçında ilk kez kadroya girdi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra sarı-kırmızılı takıma imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün UEFA listesine ekletildi. REKLAM Karşılaşmanın kadrosunda yer alan Tete, mücadeleye yedeklerde başladı. TÜRKLERDEN MAÇA YOĞUN İLGİ Molde-Galatasaray karşılaşmasına Türk vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakanın yapıldığı yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli Molde Stadı'nda konuk takım için ayrılan bölümde yaklaşık 250 taraftar yer aldı. Bu bölümün dışında Norveç pasaportu bulunan Türk taraftarlar da ev sahibi ekip tribüne girdi.

Maçtan önce Galatasaray forması giymemeleri yönünde uyarılan taraftarlar, buna rağmen karşılaşmaya sarı-kırmızılı formayla geldi. Yaklaşık 500 kişilik bu taraftar grubu, kale arkasındaki bir bölüme alındı. Grupta Galatasaray formalıların yanı sıra Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Türk takımlarının formasını giyenler de dikkati çekti. LINNES, GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMADI Molde'nin milli futbolcusu Martin Linnes, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyemedi.

REKLAM 2016-2021 arasında sarı-kırmızılı takımda top koşturan ve taraftarlarda güzel izler bırakarak eski takımı Molde'ye dönen Linnes, dün yapılan antrenmanda darbe aldı. Tecrübeli defans oyuncusu, play-off turunun ilk maçında sahaya çıkamadı. Norveç temsilcisinde forvet oyuncusu Veton Berisha da sakatlığı nedeniyle maçta takımını yalnız bıraktı. MAÇTAN DAKİKALAR 2. dakikada Eikrem'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda top üstten auta gitti. 8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen'in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

13. dakikada sağdan kanattan atağa katılan Knudtzon'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eikrem'in vuruşunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi. 25. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus'un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.

REKLAM 29. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2. 40. dakikada Angelino'nun derinlemesine gönderdiği pasta Icardi, ceza sahası içi sol çaprazda aldığı meşin yuvarlağı topukla şık bir şekilde Mertens'in önüne bıraktı. Belçikalı futbolcunun kalecinin üzerinden aşırttığı top, az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 45+3. dakikada sol kanatta kaptırılan topla çaprazdan ceza sahasına giren Breivik'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi. Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı. 46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi. 56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon'un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.

73. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti. Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu. 90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3. Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.