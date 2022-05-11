Kadın işçilerin çay molası kâbusa döndü!

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesinde, çay molası için tekstil atölyesi önüne çıkan kadınlar, kontrolden çıkıp üzerlerine gelen otomobilin altında kaldı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartal'da Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokak'ta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı. Kaldırım üzerinde bulunan kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadın arkadaşları ile birlikte çay içmeye başladı.

KONTROLÜ KAYBEDİP, KADINLARA ÇARPTI

Yolda ilerlemekte olan 34 EKK 862 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil çay içen kadınlara çarparak altına aldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Meryem Yalçın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'DÖNEMEDİ, KADINLARA VURDU'

Kazayı gören vatandaşlardan Ufuk İnci “Bayanlar moladan çaya çıkmışlardı. O sırada araba aşağıdan geldi. Dönüşü alamayınca kaldırımdan çıktı. Buraya vurdu. Oradan kadınlara vurdu. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. 1 kadının durumu ağırmış” dedi.