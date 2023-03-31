Kean yaptığı açıklamada, ''Zaniolo harika bir insan ve arkadaş. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik.'' dedi.

Genç yıldızla sık sık konuştuklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Onunla sık sık görüşüyoruz. Henüz çok genciz. O bir seçim yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor. Kendi değerini gösterebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamalıyız." açıklamasını yaptı.