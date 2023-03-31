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Moise Kean: Zaniolo mutlu ben de mutluyum''

Juventus'un 23 yaşındaki yıldızı Moise Kean, ara transfer döneminde Galatasaray'a katılan Nicolo Zaniolo ile ilgili açıklamalarda bulundu

Giriş: 31.03.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
Moise Kean: Zaniolo mutlu ben de mutluyum''
HABERTURK.COM

Juventus'un 23 yaşındaki golcüsü Moise Kean, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo ile ilgili konuştu.

Kean yaptığı açıklamada, ''Zaniolo harika bir insan ve arkadaş. Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik.'' dedi.

Genç yıldızla sık sık konuştuklarını söyleyen başarılı oyuncu, "Onunla sık sık görüşüyoruz. Henüz çok genciz. O bir seçim yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor. Kendi değerini gösterebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamalıyız." açıklamasını yaptı.

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