        Mohamed Salah'ın zor anları: Atmosfere dayanamadı! - Futbol Haberleri

        Mohamed Salah'ın zor anları: Atmosfere dayanamadı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı taraftarların 90 dakika boyunca susmadığı ve yoğun baskı uyguladığı maçta Mohamed Salah'ın tepkisi dikkat çekti. Mısırlı yıldız, oluşan yoğun ıslık sesi sonrası kulaklarını tıkamak zorunda kaldı. İşte o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:55
        • 1

          UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool'u konuk etti.

        • 2

          Galatasaray taraftarlarının yoğun ıslıkları sonrası Mohamed Salah'ın tepkisi dikkat çekti.

        • 3

          Liverpool'da maça yedek başlayan Muhammed Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapattı.

        • 4

          Mohamed Salah'ın ıslık seslerinden etkilendiği o anlar sosyal medyada viral oldu.

        • 5

          Öte yandan İngiliz gazeteci Lewis Steele, Galatasaray stadındaki atmosferle ilgili şu paylaşımı yaptı:

          "Sanırım bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer bu. Tam anlamıyla çılgın bir yer."

        • 6
