Mohamed Hadid’in genç nişanlısına servet harcadığı iddia edildi
Bella ve Gigi Hadid'in babası Mohamed Hadid'in, genç nişanlısının güzellik masrafları için haftalık 65 bin dolar ödediği iddia edildi
Dünyaca ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid’in babası, Filistin kökenli bir Ürdün-Amerikan gayrimenkul geliştiricisi Mohamed Hadid, özel yaşamıyla gündeme geldi.
75 yaşındaki Hadid’in, kendisinden 36 yaş küçük olan Müslüman nişanlısı Keni Silva ile yaptığı güzellik sözleşmesininifşa edildi. JadaWood adlı haber kaynağına göre Hadid, Silva’ya her hafta 65 bin dolar ödüyor. Bu paranın, genç kadının estetik işlemlerine harcandığı ileri sürüldü.
Öte yandan, Hadid’in eski eşi Yolanda Hadid'den olan kızları Bella ve Gigi’nin, babalarının bu ilişkiye onay vermediği ve ilişkiyi desteklemedikleri iddia edildi.
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