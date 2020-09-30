"ONLARIN BABASI OLMAK TEHLİKELİ"

Mohammed Hadid, çocuklarının kariyerine zarar vermemek için birçok iş teklifini reddettiğini söyleyerek, "Onların babası olmak muazzam bir yük. Benim için onların babası olmak tehlikeli. Çok dikkatli olmalıyım" dedi.