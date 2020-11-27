Moderna ve Pfizer´in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Amerikan Tabipler Birliği´nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer´ın geliştirdiği koronavirüs aşılarının yan etkilerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, Moderna´nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7´sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi. İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7´sinde yorgunluk, yüzde 8.9´unda kas ağrısı, yüzde 5.2´sinde eklem, yüzde 4.5´inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren `şiddetli´ ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer´in testlerine katılan kişilerin yüzde 4´ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.