DHA

Türkiye'de Haute Couture olarak bilinen özel dikim kıyafet tasarımlarının önemli temsilcilerinden olan Vural Gökçaylı, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Gökçaylı'nın vefat haberini modacı Ferhan Aral duyurdu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Aral "Büyük ustayı kaybettik. Moda dünyasından bir ekselans geçti. Işığıyla bizleri büyüledi. Dünyayı kendine hayran bıraktı. Atatürk ve ilkelerinin yılmaz savunucusu duayen tasarımcı Vural Gökçaylı. Acımız büyük nurlar içinde uyusun" ifadelerini kullandı.

Ölüm haberinin duyulmasının ardından Gökçaylı'nın meslektaşı, ünlü modacı Cemil İpekçi'den de bir paylaşım geldi. İpekçi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye bir büyük Haute Couture duayeni, üstadını kaybetti. Vural Gökçaylı. Rabbim yolunu ışık eylesin, nurlarda yatsın. Sevgili eşine, evlatlarına ve sevenlerine sabır versin. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

VURAL GÖKÇAYLI KİMDİR?

1945 yılında İstanbul'da doğan moda dünyasının duayen ismi İtalyan Lisesi'nden mezun oldu. 1962 yılında Paris'e gitti. Alliance Française'de Fransız dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Ecole du Louvre’da ve Académie des Beaux Arts'da (Güzel Sanatlar Akademisi) tiyatro kostümü eğitimi aldı. 1963'te Givenchy'de staj, Jean Patou'da Michel Goma'nın yanında asistanlık yaptı. O yıllarda Audrey Hepburn, Farah Diba ve Jacqueline Kennedy gibi ünlü isimlerle çalışma fırsatı buldu.

1967'de Amsterdam’da bir modaevinde tasarım yapmaya başladı. 1968 yılında Türkiye'ye dönen tasarımcı, Rumeli Caddesi'nde ilk atölyesini kurdu. İlk defilesiyle basının büyük ilgisini topladı. Yurtdışındaki temsilciliklerde ve yurtiçinde önemli gecelerde defileler düzenledi. Kariyeri boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.