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Mobil uygulaması 'süper uygulama'ya dönüşüyor

Mobil uygulamasını bir süper uygulamaya (super app) dönüştürme kararını alan Yapı Kredi, uygulamasından sadece bankacılık alanında değil, bankacılık dışındaki alanlarda da ihtiyaç duyulan hizmetleri tek bir çatı altında sağlamayı hedefliyor. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Mobil uygulamaların yaygınlaştığı ve kullanıcıların onlarca uygulamayı aynı anda kullandığı bir dünyada artık müşteri ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlamak çok daha kritik hale geldi" dedi

Giriş: 15.06.2023 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Mobil uygulaması 'süper uygulama'ya dönüşüyor
HABERTURK.COM

Yapı Kredi, mobil uygulamasını bir süper uygulamaya (super app) dönüştürüyor.

Yapılan açıklamaya göre, sadece bankacılık alanında değil, bankacılık dışındaki alanlarda da ihtiyaç duyulan hizmetleri tek bir çatı altında hızla ve kolayca gerçekleştirmek mümkün olacak.

Yapı Kredi Mobil’i sadece finansal anlamda değil, hayatın her alanındaki ihtiyaçları yönetmenin kısayolu olan bir süper uygulama olarak konumlandırdıklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Mobil uygulamaların yaygınlaştığı ve kullanıcıların onlarca uygulamayı aynı anda kullandığı bir dünyada artık müşteri ihtiyaçlarına tek noktadan erişim sağlamak çok daha kritik hale geldi. Biz de Yapı Kredi Mobil’i ‘hayatınızın uygulaması’ haline getirme stratejisi ile yola çıktık" dedi.

Yapı Kredi Mobil’i bir süper uygulama olarak hem finansal hem de finans dışı ihtiyaçları karşılayabilen çok kapsamlı bir platform haline getirdiklerini kaydeden Doğan, "Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her anda onların yanlarında olmaya ve sınırları kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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