22 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden Covid-19 pandemisiyle mücadelede, özellikle bu ülkede kullanılan ve yararlı olduğu düşünülen bazı destek tedavi yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemlerin bazılarının Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon ve algoritmaları ile ülkemizde de etkili şekilde kullanıma alınarak hastalığın kontrolüne katkı sağlayabileceği belirtiliyor.
AtiGen Kök Hücre Merkezi Sorumlu Hekimi DoçDr. Nesrin Erçelen “Çin bilim insanları yaptıkları yayınlarda, ülkelerinde uygulanan bu destek tedavilerden bir tanesinin de Mezankimal Kök Hücre (MKH)(MSCs) olduğunu açıkladılar” diyor ve devam ediyor; “Bu tedaviyle ilgili yayınlarda, virüs tarafından tetiklenen bağışıklık sisteminde virüsün oluşturduğu baskılama ve kargaşayla birlikte görülen abartılı inflamasyonun akciğer harabiyetine yol açtığı, MKH’lerin ise immün sistemde (bağışıklık sistemi) düzenleyici ve inflamasyon önleyici etkilerinin rol oynadığı gösterilmiştir.”
BİRÇOK TEDAVİDE KULLANILIYOR
Mezankimal Kök Hücrenin günümüzde dünyada ve Türkiye’de (Sağlık Bakanlığı yönergelerine uygun şekilde) birçok tedavide kullanılıyor. (yarasa tedavisi, rekonstrüktif ameliyatlar, ortopedi ameliyatları, kas sinir zedelenmeleri vb) Bunun dışında bu alanda yine dünyayla birlikte Türkiye’de de devam etmekte olan 600’ü aşkın (MKH ile ilişkili) yeni tedavi ve klinik uygulama çalışması bulunuyor. Bu çalışmaların 377’sinin MKH’nin bağışıklık sistemi düzenleyici etkisiyle ilgili olduğu belirtiliyor. (GVHD, MS, IBD vb)
TÜRKİYE’DE DE BİR SERİ HASTAYA UYGULANDI
Doç Dr. Nesrin Erçelen, söz konusu hastalıklarda kullanılan MKH’lerin bağışıklık sistemi düzenleyici ve inflamasyon önleyici özelliklerinin Çin’de yapılan Covid-19 tedavi sonuçlarında da gösterildiğini söylüyor ve “Bu bulgular sonucunda Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanı ‘Salgın nedeniyle bilimsel olduğu gösterilen etkili tedavileri imkan ölçüsünde deneyelim’ tavsiyesinde bulunmuştur. Bunun üzerine Marmara Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesi’nde mevcut hiç bir tedavi algoritmasına yanıt vermeyen veya kötü prognozlu (gidişli) bir seri hastaya Çin’de ve halihazırda Türkiye’de GVHD (doku reddi) gibi hastalıklarda uygulanan bir tedavi şekli olan MKH destek tedavisi verilmiş olup sonuçları takip edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun kök hücre ile ilişkili COVID-19 tedavileri ve MKH uygulamaları düzenlemelerine göre belirlenecek tedavi ve araştırma algoritmaları yakından izlenmektedir” diyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!